Categoría: Arte y Cultura Createdo: Viernes, 01 Noviembre 2013 14:33 Publicado: Viernes, 01 Noviembre 2013 14:33 Visto: 1918

Ayer jueves 31 de octubre, a las 21 hs, en el Teatro municipal 3 de Febrero de Paraná se realizó la IX edición de los Premios Escenario en donde el Ballet Corazón del Arrozal fue galardonado con el premio Escenario.



Durante 2013 Diario Uno ha recorrido la provincia entregando nominaciones para este premio, reconociendo el talento artístico y cultural de sus hacedores.

En la gala de los premios escenario se dió a conocer el nombre de los ganadores de cada departamento, y se entregaron las estatuillas correspondientes, en esa oportunidad además, se otorgó el premio escenario de oro y el premio proscenio.

Paraná: Una noche que amenazaba con llover y un Teatro lleno dieron marco a la novena entrega de los Premios Escenario. Como lo hace desde 2005, Diario UNO de Entre Ríos reconoció a artistas nominados de toda la provincia, quienes se congregaron en el Teatro 3 de Febrero .

Pasadas las 21.20 comenzó la ceremonia con un cuadro coreográfico del Ballet Municipal de San José de Feliciano, que tuvo la posibilidad de lucirse por segunda vez en el coliseo mayor de la capital entrerriana, tal como lo hizo en la edición anterior de los Premios Escenario.

Tras la presentación coreográfica, Francisco “Pachi” Romero, integrante del Comité Ejecutivo de los Premios Escenario a nivel nacional, dirigió unas palabras a los presentes: “Ya Mendoza lo viene haciendo desde hace 10 años, para Entre Ríos es el noveno año de los Premios Escenario. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los artistas de Entre Ríos, y a quienes trabajan para que este premio se pueda seguir manteniendo en el tiempo”.

El último orador de la noche fue el contador Alejandro Cartasso, Gerente General de Diario UNO de Entre Ríos, quien destacó que desde el medio “apostamos a empezar a entregar este premio, por pedido de nuestro amigo “Pachi” (Francisco Romero), que nos convenció y nos entusiasmó. Nueve años llevamos, no ha sido fácil, hemos tenido altibajos, pero es muy importante anunciar que ahora partimos hacia la 10ª edición de los Premios Escenario, poniendo toda la fuerza para que el año que viene sea una gran fiesta”.

La ceremonia fue conducida por el locutor Santiago Miguel Rinaldi y la periodista Vanesa Erbes, quienes procedieron a nombrar a los casi 80 nominados que hubo en esta edición 2013, para luego pasar a anunciar a los 14 artistas que se llevaron la emblemática estatuilla.

Luego actuó el Coro Municipal de San José de Feliciano, que amenizó la velada antes de que se anuncien los dos premios principales: la artesana Teresita Rougier, que obtuvo el Proscenio por su trayectoria; y Néstor Franz, que se llevó el Escenario de Oro, distinción a la excelencia cultural.



LOS PREMIOS PRINCIPALES. Teresita Rougier vive en Villa Elisa, donde se desempeña, desde muy temprana edad, en el arte del hilado y el tejido. Su madre le enseñó el oficio, porque eran muchos hermanos Luego fue creciendo y conformando diversos centros de artesanos: “No me esperaba que me den este premio tan importante, lo último que pensé es que sería para mí. Si bien ya he ganado varios premios en ferias, esto es igualmente importante, estoy recontenta. Esto me sobrepasó”, dijo tras recibir la estatuilla.

Por su parte, Néstor Franz nació en Colonia La Llave, Lucas González, en 1927. Es investigador de la historia y las costumbres de los pobladores de la colonia La Llave y La Esperanza: “Es difícil hablar en este momento, por la emoción que siento. Dos premios en una noche, es mucho. Nunca pensé que un hijo de colonos, sin educación prácticamente iba a llegar a esto. Al recibir esta distinción creo representar a mucha gente del campo que ha luchado para hacer de esta provincia un gran aporte al granero del mundo”, manifestó, luego de recibir el Escenario de Oro, ya que previamente recibió el Premio Escenario por el Departamento Nogoyá.

Estos fueron los premiados. Magdalena Fuentes (Gualeguaychú), Juan Hipólito Stierch (Victoria), Corazón del Arrozal (San Salvador), Cantoras de Eurindias (Colón),Héctor Apeseche (Uruguay),Néstor Franz (Nogoyá), Inés Zaragoza de De Angeli (Paraná), Daniel Ren (Diamante), Techy Viana (Villaguay), Galas del Río (La Paz),Trío Dandy (Concordia),Esteban “Tucho” Clerici (Federal),Grupo Takuaral (Federación),Melody Osuna (Feliciano)

Premio a la Trayectoria. El periodista y escritor nogoyaense Adolfo Argentino Golz fue galardonado fuera de competencia con una distinción por su trayectoria en los medios gráficos locales.

Luciana Actis/ de la redacción de Uno