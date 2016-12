Quedó inaugurado el Complejo Deportivo del Club Ciclista Unidos

Categoría: General Publicado: Lunes, 02 Diciembre 2013 09:32

Hoy domingo 1 de diciembre se inauguró el Complejo Deportivo del Club Ciclista Unidos. El mismo se ubica en Ruta Nacional 18 km 205. El acto protocolar comenzó a las 10:30Hs. y contó con la presencia del Intendente, Dr. Marcelo Berthet.



ACTO CENTRAL

Programa

- Recepción de Autoridades y público en General

- Himno Nacional Argentino

- Marcha de Entre Ríos

- Reseña Histórica del Club a cargo del Sr. Darío Rodríguez

- Palabras a cargo del Presidente del Club, Sr. Néstor Guigou

- Descubrimiento de placa

- Bendición de las instalaciones

- 12Hs.Almuerzo

- Show musical

Inscripción abierta

El Club Ciclista Unidos informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la temporada de Pileta libre, cursos de natación, colonia de vacaciones, clases de aquagym.

También continuaran durante el verano las escuelas de Tenis, Hockey, Rugby, Golf.

Por Informes e inscripciones dirigirse a Complejo Arenas de Lunes a Viernes de 16 a 22hs.





La Comisión Directiva del Club Ciclista Unidos hace llegar las Felicitaciones a jugadoras y cuerpo técnico de Hockey por los campeonatos conseguidos por las categorías Sub 14, sub 16 y Sub 18 en la Liga Centro-Sur de la Provincia de Entre Ríos.

Atte. Comisión Directiva Club Ciclista Unidos.