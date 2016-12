Finalistas entrerrianos de Juegos Culturales Evita participarán de la instancia nacional

Categoría: Arte y Cultura Createdo: Miércoles, 30 Octubre 2013 21:01 Publicado: Miércoles, 30 Octubre 2013 21:01 Visto: 1255

Luego de que más de 600 gurises participarán de todas las instancias de los Juegos Culturales Evita impulsados por el Ministerio de Cultura y Comunicación, bajo los lemas Patria Grande. Países del Mercosur y Nuestra Cultura, los finalistas de las cinco regiones de 40 localidades entrerrianas que concursaron en las disciplinas pintura, danza, cuento, teatro, canto solista y conjunto musical, viajarán del 3 al 8 de noviembre a la ciudad de Mar del Plata.

El Ministerio de Cultura y Comunicación impulsa este programa en concordancia con las políticas del Gobierno de Entre Ríos, orientadas a la inclusión e impulso de los bienes culturales, ya que los Juegos Nacionales Evita fomentan la actividad artística y creativa entre los niños y adolescentes, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.



Los representantes provinciales de las categorías Adultos Mayores, Sub 14 y Sub 17 formarán parte de un encuentro nacional, donde además estarán todos los que lograron superar las instancias anteriores de cada una de las provincias. Durante una semana los participantes entrerrianos mostrarán en el escenario sus experiencias artísticas y concurrirán a clínicas y talleres recreativos de integración con los mejores artistas del país, obtendrán certificados y herramientas para su formación y aprendizaje.



Ganadores Instancia Provincial Juegos Culturales Evita 2013



Cuento

Sub 14

- Federico Castañeda - Hernández



Sub 17

- Magdalena Juárez - Concepción del Uruguay



Pintura

Sub 14

- Adrián Ezequiel Ríos - Diamante



Sub17

- Eduardo González - Paraná



Canto Solista

Sub 14

- Brisa Candela Rodríguez - Gualeguaychú



Sub 17

- Betina Anabella Exner - Crespo



Conjunto Musical

Sub 14

- Alejandro Germán Duarte - Chajarí

- Francisco Adrián Burna - Chajarí



Sub 17

- Germán Klaus - Paraná

- Abelardo Coronel Osuna - Paraná

- Candelaria Coronel Osuna - Paraná



Teatro

Sub 14

- Carolina Mariel Llanes Flocco - Urdinarrain

- María Milagros Fusch - Urdinarrain

- Naiara Cardozo - Urdinarrain

- Sol Bugarín - Urdinarrain



Sub 17

- María Virginia Zapata - Larroque

- Josefina Belén Tantin - Larroque

- Facundo Paúl Romani - Larroque



Danzas

Sub 14

- Candela Eder - María Luisa

- Banjamín Roskopf - María Luisa



Sub 17

- Camila Correa - Diamante

- Fernando Correa - Diamante