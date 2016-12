Osvaldo Dragún figuraba en una lista negra de la dictadura

Categoría: Arte y Cultura Createdo: Viernes, 08 Noviembre 2013 19:51 Publicado: Viernes, 08 Noviembre 2013 19:51 Visto: 2069

El escritor, dramaturgo y periodista Osvaldo Dragún, nacido en Colonia Berro cerca de San Salvador, figuraba en una lista negra de la última dictadura militar de acuerdo a la información que dio a conocer el Ministerio de Defensa al hacer públicos los archivos, que revelan los criterios de las Juntas. Actores, actrices, cantantes y pintores, entre otros, estaban clasificados como "Fórmula 4" por la dictadura militar. En nuestra ciudad, el escenario de la Sala “San Martín” lleva su nombre.

Los documentos difundidos hoy por el Ministerio de Defensa revelan que las listas negras de la dictadura incluían un número importante de actores, actrices, cantantes y otros artistas que no podrían ser contratados por el Estado, aunque en la práctica sucedía lo mismo en medios de comunicación privados.

Los que las integraban eran catalogados según el grado de su supuesta vinculación con la ideología marxista y a cada grado se le asignaba una "Fórmula". De este modo, en sus disposiciones, la Junta Militar detallaba cuatro "fórmulas" para catalogar a las personas, que partían desde la 1, "sin antecedentes ideológicos marxistas", y llegaban hasta la 4, "registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso yo permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.".

En los tres listados publicados en la página de la cartera que conduce Agustín Rossi se destacan figuras como Norma Aleandro, Héctor Alterio, Víctor Heredia, Antonio Berni, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Nacha Guevara, Luis Brandoni, Federico Luppi, Leonardo Favio, Osvaldo Pugliese, Fernando "Pino" Solanas, Hugo Midón, Víctor Laplace, Horacio Guarany y Lidia Lamaison, entre otros.

Del 19 al 22 de noviembre de 2009 se realizó en San Salvador el 31º Encuentro Provincial de Teatro, que se enmarcó en una serie de homenajes que organizó la Subsecretaría de Cultura provincial para honrar la vida y la obra del dramaturgo Osvaldo Dragún.

Quien fue Osvaldo Dragún?

Osvaldo Dragún, Chacho, nació el 7 de mayo de 1929 en Colonia Berro, cerca de San Salvador, Entre Ríos, Argentina; fue un reconocido dramaturgo argentino. Fue uno de los promotores de Teatro Abierto. Dirigió la Escuela de Teatro de Latinoamérica y el Caribe, con sede en La Habana (Cuba) y el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Osvaldo Dragún desarrolló un teatro socialmente comprometido, organizando el Teatro Independiente. En 1956 estrenó su primera obra, La peste viene de Melos, en 1961 salió de la Argentina para trabajar en Cuba, México, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros países. Obtuvo el premio de Casa de las Américas. Rescató el antiguo Teatro del Pueblo y levantó el actual Teatro de la Campana.

A partir de 1981 fue uno de los protagonistas del Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar que tuvo una amplia influencia en la población, junto a otros hombres y mujeres de teatro como, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, entre otros.

En Teatro Abierto Dragún estrenó Mi obelisco y yo, en 1981, Al vencedor en el 1982 y Hoy se comen al flaco en el 1983.

En 1988 creó y dirigió la Escuela de Teatro de Latinoamérica y el Caribe, con sede en La Habana (Cuba) En 1996 se hace cargo de la dirección del Teatro Nacional Cervantes. Murió el 14 de junio de 1999 en Buenos Aires.

Sus Obras:

La peste viene de Melos (1956)

Historias para ser contadas (1956)

Tupac Amaru Los de la mesa 10 Milagro en el mercado viejo (1963)

Heroica de Buenos Aires (1965)

El Jardín del Infierno (1975)

Mi obelisco y yo (1981), estrenada en Teatro Abierto

Al vencedor (1982), estrenada en Teatro Abierto

Hoy se comen al flaco (1983), estrenada en Teatro Abierto

El amasijo (1984)

¡Arriba Corazón!

Volver a La Habana

La soledad del astronauta

